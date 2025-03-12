Пенсионер погиб при пожаре в пятиэтажке на окраине Омска

Ночью в среду, 12 марта, 72-летний пенсионер погиб при пожаре в квартире пятиэтажки в Камерном переулок на окраине Омска. Предварительную причину пожара пока устанавливают дознаватели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.