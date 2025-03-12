Пенсионер погиб при пожаре в пятиэтажке на окраине Омска

Ночью в среду, 12 марта, 72-летний пенсионер погиб при пожаре в квартире пятиэтажки в Камерном переулок на окраине Омска. Предварительную причину пожара пока устанавливают дознаватели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Сообщение о возгорании поступило около 02:50. К моменту прибытия пожарных полыхала одна из квартир дома на площади 20 квадратных метров.
Спасатели ликвидировали открытое горение в 03:25. В тушении пожара были задействованы 27 сотрудников МЧС и семь единиц техники.
Ранее «КП Омск» сообщала, что следователи организовали проверку по факту смертельного пожара в селе Хомутинка Нижнеомского района, в котором погибли 70-летняя пенсионерка и ее 52-летний сын.