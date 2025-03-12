Мальчику из Сочи, которого покусали собаки, отменят постельный режим, сообщает «Кубань 24».
Отец ребенка рассказал, что состояние школьника улучшается. По словам врача, мальчику через несколько дней разрешат встать с больничной койки.
Отец школьника сказал, что будет делать все, чтобы он быстрее начал двигаться.
Напомним, мальчика из Сочи, чье лицо разорвали собаки, перевели из реанимации в палату. Его первая пластическая операция должна состояться в конце недели. Хрящ для носа покусанного мальчика собаками в Сочи возьмут из его ребра.
Ранее мы писали, в Сочи собаки буквально съели лицо мальчику. Трагедия произошла в Галицыно, неподалеку от Красной Поляны. Животные набросился на мальчика, и сильно его покусал. У ребенка целым остался только лоб.