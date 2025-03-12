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Мальчику из Сочи, которого покусали собаки, отменят постельный режим

Пострадавшему от нападения хаски мальчику отменят постельный режим.

Мальчику из Сочи, которого покусали собаки, отменят постельный режим, сообщает «Кубань 24».

Отец ребенка рассказал, что состояние школьника улучшается. По словам врача, мальчику через несколько дней разрешат встать с больничной койки.

Отец школьника сказал, что будет делать все, чтобы он быстрее начал двигаться.

Напомним, мальчика из Сочи, чье лицо разорвали собаки, перевели из реанимации в палату. Его первая пластическая операция должна состояться в конце недели. Хрящ для носа покусанного мальчика собаками в Сочи возьмут из его ребра.

Ранее мы писали, в Сочи собаки буквально съели лицо мальчику. Трагедия произошла в Галицыно, неподалеку от Красной Поляны. Животные набросился на мальчика, и сильно его покусал. У ребенка целым остался только лоб.