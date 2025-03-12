В Уфе пятеро мужчин предстанут перед судом за вымогательство

Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, бандиты заставляли предпринимателей отдавать им половину заработанных с каждого контракта денег. Таким образом, члены ОПГ выманили у них более 560 тысяч рублей. Кроме этого, бизнесмены, занятые в сфере пассажирских перевозок, были обязаны отдавать каждый месяц по 100 тысяч рублей и передать автобусы в подконтрольную им организацию. Опасаясь высказанных угроз, потерпевшие передали обвиняемым более одного миллиона рублей и три пассажирских автобуса.