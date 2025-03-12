В Уфе пятеро мужчин предстанут перед судом за вымогательство

В Уфе осудят пятерых членов ОПГ, которых обвиняют в вымогательстве. Мужчины в возрасте от 35 до 49 лет с 2020 по 2023 годы требовали от коммерсантов делиться с ними прибылью.
Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, бандиты заставляли предпринимателей отдавать им половину заработанных с каждого контракта денег. Таким образом, члены ОПГ выманили у них более 560 тысяч рублей. Кроме этого, бизнесмены, занятые в сфере пассажирских перевозок, были обязаны отдавать каждый месяц по 100 тысяч рублей и передать автобусы в подконтрольную им организацию. Опасаясь высказанных угроз, потерпевшие передали обвиняемым более одного миллиона рублей и три пассажирских автобуса.
Свою вину мужчины не признали. На сегодняшний день трое обвиняемые находятся под стражей, в отношении двоих обвиняемых была избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.
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