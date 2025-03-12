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ГПК: в приграничье с Литвой изъят беспилотник

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В приграничье с Литвой изъят беспилотник. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Источник: РИА "Новости"

Лидские пограничники 10 марта в районе н.п. Гайтюнишки Вороновского района Гродненской области, который расположен в нескольких километрах от литовской границы, в результате реализации оперативной информации задержали местного жителя. При себе у мужчины обнаружен беспилотный летательный аппарат кустарного производства с двумя аккумуляторами.

Беспилотник и комплектующие изъяты. Они доставлены в управление Лидского пограничного отряда. В отношении задержанного начат административный процесс по ч. 1 ст. 24.19 КоАП Республики Беларусь (нарушение пограничного режима).

В ГПК напоминают, что запрещается ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства Республики Беларусь без надлежащего разрешения.

Кроме того, незаконное содержание и использование беспилотников в пограничной зоне либо пограничной полосе являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность по статье 24.19 КоАП (штраф до 50 базовых величин).