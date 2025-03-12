ГПК: в приграничье с Литвой изъят беспилотник

Лидские пограничники 10 марта в районе н.п. Гайтюнишки Вороновского района Гродненской области, который расположен в нескольких километрах от литовской границы, в результате реализации оперативной информации задержали местного жителя. При себе у мужчины обнаружен беспилотный летательный аппарат кустарного производства с двумя аккумуляторами.