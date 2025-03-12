Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанка лишилась свободы из-за товаров из Китая

Казахстанка предлагала товары из Китая по цене ниже рыночной. Ее осудили за мошенничество и лишили свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Костанайской области.

Источник: gov.kz

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в суде № 2 Костаная рассмотрели дело о мошенничестве.

Следствие установило, что посредством приложения WhatsApp* подсудимая предлагала жителям Костанайской области приобрести товары из Китая по цене ниже рыночной.

«Доверчивые покупатели заказывали у нее товары, а она получала оплату, которую использовала не по назначению. От действий мошенницы пострадали 12 жителей города, которым до настоящего времени не погашен ущерб в размере 5 млн тенге, причиненный преступлением», — рассказали в прокуратуре Костанайской области.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

* принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена.