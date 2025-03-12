Казахстанка лишилась свободы из-за товаров из Китая

«Доверчивые покупатели заказывали у нее товары, а она получала оплату, которую использовала не по назначению. От действий мошенницы пострадали 12 жителей города, которым до настоящего времени не погашен ущерб в размере 5 млн тенге, причиненный преступлением», — рассказали в прокуратуре Костанайской области.