Казахстанка лишилась свободы из-за товаров из Китая

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в суде № 2 Костаная рассмотрели дело о мошенничестве.
Следствие установило, что посредством приложения WhatsApp* подсудимая предлагала жителям Костанайской области приобрести товары из Китая по цене ниже рыночной.
«Доверчивые покупатели заказывали у нее товары, а она получала оплату, которую использовала не по назначению. От действий мошенницы пострадали 12 жителей города, которым до настоящего времени не погашен ущерб в размере 5 млн тенге, причиненный преступлением», — рассказали в прокуратуре Костанайской области.
Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
* принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена.