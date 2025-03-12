В Уфе двое мужчин увезли избитую девушку в неизвестном направлении.

Двое мужчин увезли избитую девушку в неизвестном направлении в Уфе поздно вечером 9 марта. В телеграм-канале «БашДТП» анонимно выложили запись с камер наблюдения и домофона, расположенных на улице Российской, 17/1. На видео попали двое мужчин: они зашли в лифт с девушкой, которую грубо держали за волосы, в руках одного из них были ее вещи — сумка, кофта.
Далее камера домофона запечатлела, как мужчина продолжает удерживать ее у подъезда: бьет жертву «лоб в лоб». Та кричит, нецензурно выражается, делает слабые попытки вырваться, повторяя фразу: «Ты кто такой?». Затем подъезжает черный внедорожник, кричащую на весь двор девушку заталкивают в салон и увозят в неизвестном направлении.
Подписчики телеграм-канала высказали несколько предположений, что могло произойти: «Ее не похитили, а забрали из дома, в халате, а точнее отдали в руки. Может быть удерживали в квартире против ее воли», «Возможно, она сбежала из реабилитационного центра для зависимых, а тут решили вернуть», «вообще непонятная ситуация, что за девушка и эти трое», «Либо они глупые, либо чувствуют свою безнаказанность. Может просто не думали, что кто-то будет камеры смотреть и отправлять куда-то?», «муж попросил жену вернуть домой».
«Башинформ» обратился в пресс-службу МВД по РБ за комментарием по поводу того, что же могло произойти с девушкой, которую ночью в халате вытащили из квартиры за волосы, нанесли ей несколько ударов и кричащую затолкали в машину.
«В ходе мониторинга сети интернет уфимскими полицейскими выявлено видео, на котором запечатлен возможный факт противоправных действий в отношении женщины. Сообщение зарегистрировано в отделе полиции № 5 УМВД России по Уфе. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего. В данный момент изучаются записи с камер видеонаблюдения, ведется розыск участников инцидента», — проинформировали в ведомстве.