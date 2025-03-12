В Уфе двое мужчин увезли избитую девушку в неизвестном направлении.

Подписчики телеграм-канала высказали несколько предположений, что могло произойти: «Ее не похитили, а забрали из дома, в халате, а точнее отдали в руки. Может быть удерживали в квартире против ее воли», «Возможно, она сбежала из реабилитационного центра для зависимых, а тут решили вернуть», «вообще непонятная ситуация, что за девушка и эти трое», «Либо они глупые, либо чувствуют свою безнаказанность. Может просто не думали, что кто-то будет камеры смотреть и отправлять куда-то?», «муж попросил жену вернуть домой».