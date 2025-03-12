В Екатеринбурге выросло число госпитализированных с острым гастроэнтеритом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Число госпитализированных с острым гастроэнтеритом из специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ в Екатеринбурге возросло до 28, сообщает региональный минздрав.
Ранее сообщалось, что в общежитии вузовского лицея зарегистрировано массовое заболевание острым гастроэнтеритом. За медпомощью обратились 27 обучающихся в возрасте 16−18 лет, из них госпитализированы были 20 человек.
«За медицинской помощью обратились: 31 человек, в том числе один взрослый, 28 из них госпитализированы. В настоящее время состояние пациентов медики оценивают как близкое к удовлетворительному», — говорится в сообщении.