Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работавшую наркокурьером иностранную студентку задержали в Витебском районе

12 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля при силовой поддержке ОМОНа в Витебском районе задержали 23-летнюю иностранную студентку одного из вузов областного центра, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Установлено, что девушка откликнулась на предложение в мессенджере подзаработать. Она должна была забирать крупные партии запрещенных веществ, фасовать их на более мелкие и раскладывать в тайники на территории области. Во время задержания у студентки, в закладках и на съемной квартире изъято более 600 г особо опасного психотропного вещества 4-СМС.

Поработать на виртуальный наркошоп девушка успела около месяца.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконное распространение наркотиков с целью сбыта. Фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы.