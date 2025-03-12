Работавшую наркокурьером иностранную студентку задержали в Витебском районе

Установлено, что девушка откликнулась на предложение в мессенджере подзаработать. Она должна была забирать крупные партии запрещенных веществ, фасовать их на более мелкие и раскладывать в тайники на территории области. Во время задержания у студентки, в закладках и на съемной квартире изъято более 600 г особо опасного психотропного вещества 4-СМС.