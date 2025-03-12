Новое мошенничество под видом диспансеризации распространяется в Беларуси

В Беларуси набирает обороты новое мошенничество, связанное с якобы проведением диспансеризации, сообщает телеграм-канал ГУВД Мингорисполкома.
В милиции предупредили, что мошенники звонят потенциальным жертвам под видом сотрудников поликлиники и предлагают пройти диспансеризацию. Аферисты выманивают паспортные данные белорусов. Для этого они просят «подтвердить запись» — продиктовать код из смс-сообщения, которое пришло в мессенджере, и назвать паспортные данные.
— Любые телефонные разговоры, где пытаются узнать ваши личные данные или код из СМС указывают на мошенника, — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее МВД предупредило белорусов о новом мошенничестве с заработком через бронь отелей.
Еще Минтруда сказало белорусам писать сразу два заявления при задержке зарплаты.