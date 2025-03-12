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Новое мошенничество под видом диспансеризации распространяется в Беларуси

Милиция предупредила белорусов о новом мошенничестве, связанном с якобы диспансеризацией.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси набирает обороты новое мошенничество, связанное с якобы проведением диспансеризации, сообщает телеграм-канал ГУВД Мингорисполкома.

В милиции предупредили, что мошенники звонят потенциальным жертвам под видом сотрудников поликлиники и предлагают пройти диспансеризацию. Аферисты выманивают паспортные данные белорусов. Для этого они просят «подтвердить запись» — продиктовать код из смс-сообщения, которое пришло в мессенджере, и назвать паспортные данные.

— Любые телефонные разговоры, где пытаются узнать ваши личные данные или код из СМС указывают на мошенника, — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее МВД предупредило белорусов о новом мошенничестве с заработком через бронь отелей.

Еще Минтруда сказало белорусам писать сразу два заявления при задержке зарплаты.