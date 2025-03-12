Новое мошенничество под видом диспансеризации распространяется в Беларуси

В милиции предупредили, что мошенники звонят потенциальным жертвам под видом сотрудников поликлиники и предлагают пройти диспансеризацию. Аферисты выманивают паспортные данные белорусов. Для этого они просят «подтвердить запись» — продиктовать код из смс-сообщения, которое пришло в мессенджере, и назвать паспортные данные.