СК начал проверку после массового заболевания учащихся в Екатеринбурге

В среду областной минздрав информировал, что в общежитии вузовского лицея зарегистрировано массовое заболевание острым гастроэнтеритом: за медпомощью обратились 27 обучающихся в возрасте 16−18 лет, из них госпитализированы были 20 человек. После ведомство уточнило, что число госпитализированных с острым гастроэнтеритом возросло до 28 — всего за медицинской помощью обратился 31 человек, в том числе один взрослый.
«По данному факту территориальным следственным отделом СК организовано проведение проверки на предмет наличия в ситуации признаков противоправного деяния, предусмотренного 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», — говорится в сообщении СК.
Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают представителей образовательного учреждения, изымают необходимую документацию, в том числе документы, касающиеся организации питания учащихся, отмечают в управлении.
Прокуратура региона также начала свою проверку, а управление Роспотребнадзора организовало эпидрасследование случаев заболевания.