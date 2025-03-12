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СК начал проверку после массового заболевания учащихся в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Следователи начали проверку после массового заболевания учеников специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) Уральского федерального университета в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Источник: © РИА Новости

В среду областной минздрав информировал, что в общежитии вузовского лицея зарегистрировано массовое заболевание острым гастроэнтеритом: за медпомощью обратились 27 обучающихся в возрасте 16−18 лет, из них госпитализированы были 20 человек. После ведомство уточнило, что число госпитализированных с острым гастроэнтеритом возросло до 28 — всего за медицинской помощью обратился 31 человек, в том числе один взрослый.

«По данному факту территориальным следственным отделом СК организовано проведение проверки на предмет наличия в ситуации признаков противоправного деяния, предусмотренного 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», — говорится в сообщении СК.

Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают представителей образовательного учреждения, изымают необходимую документацию, в том числе документы, касающиеся организации питания учащихся, отмечают в управлении.

Прокуратура региона также начала свою проверку, а управление Роспотребнадзора организовало эпидрасследование случаев заболевания.