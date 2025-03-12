СК начал проверку после массового заболевания учащихся в Екатеринбурге

В среду областной минздрав информировал, что в общежитии вузовского лицея зарегистрировано массовое заболевание острым гастроэнтеритом: за медпомощью обратились 27 обучающихся в возрасте 16−18 лет, из них госпитализированы были 20 человек. После ведомство уточнило, что число госпитализированных с острым гастроэнтеритом возросло до 28 — всего за медицинской помощью обратился 31 человек, в том числе один взрослый.