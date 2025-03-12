Суд вынес приговор Михаилу Саакашвили

Суд в Грузии приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего президента Михаила Саакашвили по делу о хищении бюджетных средств на 9 млн лари (около $3,2 млн), передает Mtavari.
В срок наказания зачтут период лишения свободы с 1 октября 2021 года. Также Саакашвили запретили занимать должности на госслужбе в течение трех лет.
Cуд также признал виновным бывшего главу службы госохраны Темура Джанашию, ему назначен штраф в размере 300 тыс. лари ($108 тыс.).
Обвинения экс-президенту предъявили еще в 2014-м, когда он находился в США. По версии следствия, Саакашвили потратил бюджетные средства на обслуживание личных нужд и свою семью, деньги проходили через фонд госохраны. В частности, по данным прокуратуры, речь идет об оплате гостиниц, аренде яхт в Италии, оплате услуг повара, массажистки
В Грузии против Саакашвили возбуждено еще несколько уголовных дел:
- об избиении экс-депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили в 2005 году. Суд приговорил экс-президента к шести годам лишения свободы;
- об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани — в ноябре 2014 года прокуратура обвинила Саакашвили в том, что он попытался помешать расследованию преступления. Саакашвили назначили три года лишени свободы;
- о превышении должностных полномочий при разгоне митинга оппозиции в 2007 году и вторжении спецназа в офисы телекомпании Imedi.
Саакашвили был президентом Грузии в 2004—2013 гг. В 2015-м он стал советником президента Украины (пост тогда занимал Петр Порошенко), а позже получил должность главы Одесской областной администрации, но объявил об отставке в 2016-м. После победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины Саакашвили стал главой исполнительного комитета Национального совета реформ.
В 2021 году Саакашвили приехал в Грузию и опубликовал соответствующее сообщение в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).
Его задержали и возбудили уголовное дело о незаконном пересечении грузинской границы.