Суд вынес приговор Михаилу Саакашвили

Обвинения экс-президенту предъявили еще в 2014-м, когда он находился в США. По версии следствия, Саакашвили потратил бюджетные средства на обслуживание личных нужд и свою семью, деньги проходили через фонд госохраны. В частности, по данным прокуратуры, речь идет об оплате гостиниц, аренде яхт в Италии, оплате услуг повара, массажистки и т. д.