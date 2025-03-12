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Челябинского священника, убившего собутыльника, отдали под суд

В Челябинской области отдали под суд священника, убившего собутыльника, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что прокурор Аргаяшского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя села Губернское.

По версии следствия, в октябре 2024 года фигурант в своем доме распивал спиртные напитки с односельчанином. В ходе возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений священнослужитель схватил со стола нож и нанес им не менее 15 ударов в различные части тела собутыльника.

Потерпевший скончался на месте от кровопотери.

Уголовное дело по части 1 статьи 105 направлено в Аргаяшский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, речь идет про настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери Игоря Ефремова. Он стал фигурантом уголовного дела об убийстве мужа сельской учительницы.

Ефремов служил священником с 2003 года. Многие годы занимался восстановлением старинного храма в родном селе.