Челябинского священника, убившего собутыльника, отдали под суд

По версии следствия, в октябре 2024 года фигурант в своем доме распивал спиртные напитки с односельчанином. В ходе возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений священнослужитель схватил со стола нож и нанес им не менее 15 ударов в различные части тела собутыльника.