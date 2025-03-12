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Глава СК затребовал доклад по делу о поножовщине в нижегородской школе № 117

О ходе расследования уголовного дела доложит руководитель СУ СК России по Нижегородской области.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о поножовщине в школе № 117 в Нижнем Новгороде. О ходе расследования уголовного дела доложит руководитель СУ СК России по Нижегородской области Айрат Ахметшин. Об этом сообщается в телеграм-канале «Следком».

Напомним, что школьник напал с ножом на двух одноклассников 11 марта. К счастью, никто не погиб, а пострадавшим ученикам оказали медицинскую помощь. После нападения подросток скрылся, однако полицейские нашли его и задержали.

Следователи завели уголовное дело и начали расследование. Одноклассники рассказали, что мальчик был тихоней и мало с кем общался.