Глава СК затребовал доклад по делу о поножовщине в нижегородской школе № 117

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о поножовщине в школе № 117 в Нижнем Новгороде. О ходе расследования уголовного дела доложит руководитель СУ СК России по Нижегородской области Айрат Ахметшин. Об этом сообщается в телеграм-канале «Следком».
Напомним, что школьник напал с ножом на двух одноклассников 11 марта. К счастью, никто не погиб, а пострадавшим ученикам оказали медицинскую помощь. После нападения подросток скрылся, однако полицейские нашли его и задержали.
Следователи завели уголовное дело и начали расследование. Одноклассники рассказали, что мальчик был тихоней и мало с кем общался.