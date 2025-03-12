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В Уфе 10-летний школьник заблудился в заброшенном здании

В Уфе 10-летний мальчик стал «заложником» заброшенного здания.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе 10-летний мальчик заблудился в заброшенном здании. Школьник вместе с друзьями играл на крыше дома. Дети бегали по кровле, а когда им это надоело, слезли обратно, а про одноклассника забыли.

Мальчик сначала сам попытался выбраться из ловушки, но так и не нашел выход. Тогда ребенок позвонил своей маме и рассказал о случившемся. Женщина обратилась к спасателям и попросила помочь сыну.

— Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательного отряда при помощи лестницы помогли юному любителю острых ощущений спуститься вниз. Ребёнок не пострадал, — рассказали в УГЗ Уфы.

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