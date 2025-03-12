Лицей перешел на дистанционное обучение после вспышки гастроэнтерита

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, где случилась вспышка гастроэнтерита, перешел на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба вуза.
Ранее областной минздрав информировал, что в общежитии вузовского лицея зарегистрировано массовое заболевание острым гастроэнтеритом: за медпомощью обратились 27 обучающихся в возрасте 16−18 лет, из них госпитализированы были 20 человек. После ведомство уточнило, что число госпитализированных с острым гастроэнтеритом возросло до 28 — всего за медицинской помощью обратились 31 человек, в том числе один взрослый.
После происшествия СК по региону начал проверку по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, а областное управление Роспотребнадзора организовало эпидрасследование случаев заболевания.
«Занятия в лицее будут проводиться дистанционно вплоть до каникул, которые запланированы на