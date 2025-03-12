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Пожар в бане в омском селе унес жизнь 18-летнего омича

Причина пожара пока не установлена.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 12 марта, в селе Октябрьское Горьковского района произошел смертельный пожар. Есть погибший. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 03:17. Возгорание произошло в бане. Пламя охватило 30 квадратных метров постройки.

На тушение огня выехали четыре пожарных расчета. Погиб 18-летний хозяин бани. Пострадавшими числятся еще два.

Огонь потушили в 03:53. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.

Ранее «КП Омск» сообщала, что пенсионер погиб при пожаре в пятиэтажке на окраине Омска.