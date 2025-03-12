Продавец с вещевого рынка в Иркутске получил срок в колонии строгого режима за разбой, после которого потерпевший умер в больнице

Как установили следствие и суд, мужчина работал продавцом на иркутском вещевом рынке. Там он познакомился с коллегой, который торговал там же. Во время разговора молодой человек узнал, что у его нового приятеля дома хранится крупная сумма денег от продажи товара. Тогда у него и возник умысел обокрасть коллегу. В конце мая 2017 года мужчина и двое его подельников, вооружившись битой и ножом, проникли в квартиру потерпевшего.
Предпринимателя, его жену и мать связали. Потерпевшего стали избивать, требуя отдать ценные вещи. В итоге добычей злоумышленников стали ювелирные изделия, дорогостоящие мобильные телефоны и денежные средства. Общий ущерб оценили в 345 тысяч рублей. Нападавшие скрылись с места преступления и спустя короткое время уехали за границу. Правоохранители объявили всех троих в розыск. Предприниматель от полученных травм скончался в больнице.
Впоследствии один из нападавших, сменив на родине фамилию, вернулся в Россию. Его задержали в московском метро и этапировали в Иркутск, где ему предъявили обвинения в убийстве и разбое. Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных. Они вынесли вердикт, что подсудимый виновен в разбое, но непричастен непосредственно к убийству предпринимателя. На основании решения присяжных суд признал мужчину виновным в разбое и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 8,5 лет в колонии строгого режима. По статье «Убийство» подсудимый был оправдан.