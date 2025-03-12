Продавец с вещевого рынка в Иркутске получил срок в колонии строгого режима за разбой, после которого потерпевший умер в больнице

Впоследствии один из нападавших, сменив на родине фамилию, вернулся в Россию. Его задержали в московском метро и этапировали в Иркутск, где ему предъявили обвинения в убийстве и разбое. Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных. Они вынесли вердикт, что подсудимый виновен в разбое, но непричастен непосредственно к убийству предпринимателя. На основании решения присяжных суд признал мужчину виновным в разбое и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 8,5 лет в колонии строгого режима. По статье «Убийство» подсудимый был оправдан.