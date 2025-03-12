ОМОН задержал 23-летнюю студентку из Витебска после ее сообщения в мессенджере

Сотрудниками наркоконтроля при силовой поддержке ОМОНа задержана 23-летняя студентка одного из витебских вузов, сообщили в МВД.
Фигурантка откликнулась в мессенджере на предложение подработать. Куратор сказал ей забирать крупные партии наркотиков, фасовать и раскладывать их по тайникам на территории Витебщины. Во время обыска, а также в закладках и на съемной квартире, где жила студентка, изъяли более 600 граммов особо опасного психотропа.
В структуре наркомаркета белоруска работала примерно месяц. В отношении задержанной расследуют уголовное дело о незаконном обороте наркотиков с целью сбыта. Ей грозит до 15 лет заключения.
Еще новое мошенничество под видом диспансеризации распространяется в Беларуси.
Ранее МВД предупредило белорусов о новом мошенничестве с заработком через бронь отелей.