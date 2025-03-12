ОМОН задержал 23-летнюю студентку из Витебска после ее сообщения в мессенджере

Фигурантка откликнулась в мессенджере на предложение подработать. Куратор сказал ей забирать крупные партии наркотиков, фасовать и раскладывать их по тайникам на территории Витебщины. Во время обыска, а также в закладках и на съемной квартире, где жила студентка, изъяли более 600 граммов особо опасного психотропа.