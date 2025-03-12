Лыжник пропал без вести во время маршрута из Приангарья в Бурятию

Полицейские в Иркутской области и Республике Бурятия устанавливают местонахождение пропавшего 58-летнего лыжника Александра Ковалева. С заявлением к правоохранителям обратилась сожительница мужчины. Она рассказала, что Александр является заядлым путешественником, а 2 марта он в очередной раз отправился по маршруту вдоль реки Китой от поселка Октябрьский Усольского района до поселка Аршан Тункинского района в Бурятии, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
По плану путешественник должен был завершить маршрут 10 марта. Однако на связь он пока так и не вышел. По словам женщины, в маршрут мужчина отправился на лыжах.
Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, голубые глаза, короткие волосы. Был одет в синие ветровку и шапку, бежевые штаны, коричневые лыжные ботинки, рюкзак цвета хаки.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Александра Ковалева, просьба сообщить по телефонам: 8 (914)900−66−69, 8 (39543)6−28−55 или 02, с мобильного 102.