Лыжник пропал без вести во время маршрута из Приангарья в Бурятию

Полицейские в Иркутской области и Республике Бурятия устанавливают местонахождение пропавшего 58-летнего лыжника Александра Ковалева. С заявлением к правоохранителям обратилась сожительница мужчины. Она рассказала, что Александр является заядлым путешественником, а 2 марта он в очередной раз отправился по маршруту вдоль реки Китой от поселка Октябрьский Усольского района до поселка Аршан Тункинского района в Бурятии, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.