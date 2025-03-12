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СК выясняет причины смертельных пожаров в Омске и Горьковском районе

В огне погибли 72-летний пенсионер и 18-летний парень.

Источник: Комсомольская правда

Омские следователи организовали доследственную проверку по факту смертельных пожаров, которые произошли сегодня ночью, 12 марта. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Первый пожар произошел в районе 03:00 в квартире в Камерном переулке. Причиной возгорания стало замыкание проводки. В огне погиб 72-летний пенсионер.

Второй пожар с летальным исходом произошел в селе Октябрьское Горьковского района. Там загорелась баня, в которой находился 18-летний омич. К сожалению, он погиб. Дознаватели выясняют причины возгорания.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске 15-летняя школьница скончалась из-за осложнений после гриппа.