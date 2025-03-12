Пенсионер решил сжечь траву на кладбище и получил смертельные ожоги

Как рассказали в ведомстве, днем 10 марта мужчина занимался уборкой могил на кладбище. Пенсионер решил сжечь сухую растительность, однако не рассчитал направление ветра, в результате огонь стремительно распространился на большую площадь.
Мужчина стал самостоятельно тушить огонь, но у него загорелась одежда. В итоге он смог самостоятельно ликвидировать пожар и добраться домой, где уже соседи вызвали скорую помощь.
«Пенсионер получил термические ожоги более 80% поверхности тела, от которых скончался на следующий день в медицинском учреждении», — добавили в СК.
Новогрудским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.