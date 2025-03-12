Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионер решил сжечь траву на кладбище и получил смертельные ожоги

Новогрудский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства гибели 71-летнего жителя района.

Источник: СК

Как рассказали в ведомстве, днем 10 марта мужчина занимался уборкой могил на кладбище. Пенсионер решил сжечь сухую растительность, однако не рассчитал направление ветра, в результате огонь стремительно распространился на большую площадь.

Мужчина стал самостоятельно тушить огонь, но у него загорелась одежда. В итоге он смог самостоятельно ликвидировать пожар и добраться домой, где уже соседи вызвали скорую помощь.

«Пенсионер получил термические ожоги более 80% поверхности тела, от которых скончался на следующий день в медицинском учреждении», — добавили в СК.

Новогрудским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.