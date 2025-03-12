На Кубани легковушка врезалась в грузовик и загорелась. Авария произошла ночью 11 марта на автодороге Тихорецк-Белая Глина-граница с Ростовской областью.
Предварительно, 38-летний житель Новопокровского района за рулем Hyundai Accent нарушил расположение машины на дороге. В этот момент легковушка врезалась в грузовик, стоявший на съезде с второстепенное дороги.
После столкновения иномарка загорелась. Водитель легковушки скончался на месте аварии. Его 36-летняя пассажирка пострадала. Женщину доставили в больницу, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.