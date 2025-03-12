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На Кубани легковушка врезалась в грузовик и загорелась

В Тихорецком районе погиб водитель загоревшейся в ДТП легковушки.

Источник: УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани легковушка врезалась в грузовик и загорелась. Авария произошла ночью 11 марта на автодороге Тихорецк-Белая Глина-граница с Ростовской областью.

Предварительно, 38-летний житель Новопокровского района за рулем Hyundai Accent нарушил расположение машины на дороге. В этот момент легковушка врезалась в грузовик, стоявший на съезде с второстепенное дороги.

После столкновения иномарка загорелась. Водитель легковушки скончался на месте аварии. Его 36-летняя пассажирка пострадала. Женщину доставили в больницу, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.