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В Уфе завершили поиски нуждающегося в медпомощи 23-летнего парня

В Уфе нашли живым 23-летнего Дмитрия Киричка.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе прекратили поиски 23-летнего Дмитрия Киричка. Молодой человек пропал девятого марта. Он ушел из дома, но так и не вернулся.

В ориентировках поисковиков уточнялось, что уфимец нуждается в медицинской помощи, поэтому волонтеры организовали выезд. Спустя три дня поисков стало известно, что парня нашли живым.

Где все это время был Дмитрий, волонтеры не раскрывают.

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