ФСБ задержала нижегородца, отправлявшего ВСУ криптовалюту на закупку дронов

«Намереваясь оказать финансовую помощь украинским вооруженным формированиям, задержанный инициативно установил и поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб и участниками запрещенной в России террористической организации», — сообщили корреспонденту «РГ» в Центре общественных связей ФСБ России.
На кадрах оперативного видео ЦОС ФСБ показано задержание злоумышленника в его квартире.
«Решил поддержать украинскую армию, а именно “Легион свободы России” (запрещенная в РФ террористическая организация). Перевел два платежа на криптокошельки легиона, чтобы они закупили себе дроны», — признался задержанный на кадрах допроса.
Следственным отделом УФСБ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.