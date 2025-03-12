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ФСБ задержала нижегородца, отправлявшего ВСУ криптовалюту на закупку дронов

Сотрудники ФСБ задержали в Нижнем Новгороде за госизмену 22-летнего гражданина России, которые переводил деньги ВСУ.

Источник: РИА "Новости"

«Намереваясь оказать финансовую помощь украинским вооруженным формированиям, задержанный инициативно установил и поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб и участниками запрещенной в России террористической организации», — сообщили корреспонденту «РГ» в Центре общественных связей ФСБ России.

На кадрах оперативного видео ЦОС ФСБ показано задержание злоумышленника в его квартире.

«Решил поддержать украинскую армию, а именно “Легион свободы России” (запрещенная в РФ террористическая организация). Перевел два платежа на криптокошельки легиона, чтобы они закупили себе дроны», — признался задержанный на кадрах допроса.

Следственным отделом УФСБ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.