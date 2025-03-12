Суд вынес приговор владельцу уральской сауны, где погибли две женщины

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, было установлено, что в 2020—2023 годах мужчина провел реконструкцию нежилого помещения, где организовал сауну и стал предоставлять ее уральцам за плату. Однако при реконструкции и перепланировке помещений были допущены нарушения. Они и привели к несоблюдению требований пожарной безопасности.