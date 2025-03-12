В Минском районе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся: водитель госпитализирован

Инцидент произошел в Минском районе 11 марта около 21.20 на 4-м километре автодороги Н9041 Скориничи — Леонтьевичи — Урожайная. 39-летний водитель Renault, двигаясь со стороны д. Леонтьевичи в направлении д. Урожайная, на закруглении дороги влево не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, где опрокинулся.