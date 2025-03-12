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В Минском районе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся: водитель госпитализирован

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, травмирован водитель. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел в Минском районе 11 марта около 21.20 на 4-м километре автодороги Н9041 Скориничи — Леонтьевичи — Урожайная. 39-летний водитель Renault, двигаясь со стороны д. Леонтьевичи в направлении д. Урожайная, на закруглении дороги влево не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, где опрокинулся.

В результате ДТП водитель с полученными телесным повреждениями госпитализирован. Пострадавший не был пристегнут ремнем безопасности.

Чаще всего, опрокидывание транспортного средства происходит из-за несоблюдения скоростного режима, поэтому Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательным при движении, учитывать погодные и дорожные условия, при этом выбирать безопасную скорость и дистанцию.