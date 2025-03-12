В Красноярском крае возбудили дело после сообщений о нехватке лекарств

КРАСНОЯРСК, 12 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту халатности неустановленных должностных лиц, которые не обеспечили своевременную закупку жизненно необходимых лекарств для граждан с редкими заболеваниями в Красноярском крае, сообщает региональный главк СК РФ.
По данным следствия, до 25 февраля 2025 года ответственные за лекарственное обеспечение населения Красноярского края должностные лица не определили потребность и объемы лекарств и медицинских изделий, необходимых для людей с редкими заболеваниями, на год. Это привело к недостаточной закупке препаратов, вследствие чего пациенты остались без необходимого лечения, которое предоставляется на льготной основе.
«Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по сообщениям в средствах массовой информации возбуждено уголовное дело по факту халатности неустановленных должностных лиц, допущенной при организации обеспечения граждан жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами (часть 1 статьи 293 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе расследования руководство следственного управления также провело встречу с гражданами, страдающими сахарным диабетом и муковисцидозом.