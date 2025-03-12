В Красноярском крае возбудили дело после сообщений о нехватке лекарств

По данным следствия, до 25 февраля 2025 года ответственные за лекарственное обеспечение населения Красноярского края должностные лица не определили потребность и объемы лекарств и медицинских изделий, необходимых для людей с редкими заболеваниями, на год. Это привело к недостаточной закупке препаратов, вследствие чего пациенты остались без необходимого лечения, которое предоставляется на льготной основе.