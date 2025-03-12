Житель Новосибирской области похитил ювелирку на семь миллионов

Суд в Новосибирской области приговорил мужчину к четырем годам колонии за кражу ювелирных украшений на семь миллионов рублей.
В 2016 году он с сообщником вырезал проем в стене торгового центра, который располагался в Тогучине, использовал одеяла на удочке, чтобы скрыться от датчиков, и вскрыл сейф. На месте нашли одеяла с его ДНК.
В результате преступник был объявлен в розыск в 2017 году, а задержан в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе судов Новосибирской области.
Напомним, что в Новосибирске суд взыскал 50 тыс. руб. с экс-работника Wildberries за мошенничество.