Сообщение от генерального директора обернулось для сибиряка потерей двух миллионов

Затем жулики дали еще один «совет». Сбережения якобы можно было вернуть, для этого стоило обратиться в отделение банка и найти конкретного консультанта. Только вот там этого человека не оказалось. Все попытки связаться с звонившими были тщетны, тогда мужчина и понял, что разговаривал с мошенниками. Сейчас следователи завели уголовное дело.