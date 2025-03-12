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Сообщение от генерального директора обернулось для сибиряка потерей двух миллионов

В Усть-Куте работник предприятия отдал мошенникам два миллиона.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Еще один сибиряк поверил сообщению от лженачальника и лишился всех накоплений. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, 49-летний работник предприятия из Усть-Кута получил сообщение в мессенджере, в котором говорилось, что из-за утечки информации на него оформили кредит.

Деньги якобы должны поступить на счета в иностранном банке. Чтобы этого не допустить, «генеральный директор» уговорил перевести всю сумму на безопасные ключ-карты. После поступил звонок от сотрудницы Росфиннадзора.

— Мошенница отправила документы с печатью и гербом — это окончательно убедило сибиряка, сомнений не оставалось. «Спасая» свои деньги, он перевел аферистам более двух миллионов рублей, — рассказывают в ведомстве.

Затем жулики дали еще один «совет». Сбережения якобы можно было вернуть, для этого стоило обратиться в отделение банка и найти конкретного консультанта. Только вот там этого человека не оказалось. Все попытки связаться с звонившими были тщетны, тогда мужчина и понял, что разговаривал с мошенниками. Сейчас следователи завели уголовное дело.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что онлайн-знакомство со светловолосой красоткой Настей обернулось для грузчика миллионным долгом.