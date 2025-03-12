Сложная операция на сердце жительницы Башкирии помогла ей встать на ноги

Рахматуллин отметил, что хирургическое вмешательство осуществляла команда специалистов разного профиля, включая рентгенохирургов и кардиологов. Процедура проводилась в два этапа: первоначально врачи установили стенты в коронарные артерии, после чего через микропрокол в бедренной артерии провели катетерную имплантацию искусственного клапана. Мониторинг всех манипуляций осуществлялся посредством рентгенографии и эхокардиографии. Общая продолжительность вмешательства составила 90 минут, при этом ключевым преимуществом методики названо значительное снижение вероятности послеоперационных рисков.