Сложная операция на сердце жительницы Башкирии помогла ей встать на ноги

Врачи республиканского кардиологического центра провели сложную рентгенхирургическую операцию — имплантацию аортального клапана. О ней рассказал в своем telegram-канале глава регионального минздрава Айрат Рахматуллин.
На операционном столе оказалась 80-летняя женщина. Пациентка пожаловалась на затрудненное дыхание и болевые синдромы в области сердца. Диагностическое обследование выявило у пенсионерки опасное сужение аортального клапана, спровоцировавшее выраженную сердечную дисфункцию. Медицинский консилиум принял решение о проведении срочной операции.
Рахматуллин отметил, что хирургическое вмешательство осуществляла команда специалистов разного профиля, включая рентгенохирургов и кардиологов. Процедура проводилась в два этапа: первоначально врачи установили стенты в коронарные артерии, после чего через микропрокол в бедренной артерии провели катетерную имплантацию искусственного клапана. Мониторинг всех манипуляций осуществлялся посредством рентгенографии и эхокардиографии. Общая продолжительность вмешательства составила 90 минут, при этом ключевым преимуществом методики названо значительное снижение вероятности послеоперационных рисков.
По словам министра, восстановительный период протекает успешно — уже через 24 часа после процедуры пациентка смогла самостоятельно передвигаться без посторонней помощи.
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