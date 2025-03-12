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В Скиделе подростки предложили пенсионерке помощь, а затем украли деньги

12 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Скиделе подростки пришли якобы помочь пенсионерке и украли у нее банковскую карту и деньги, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Как выяснилось, 67-летняя женщина живет одна и нуждается в помощи. Периодически к ней заходил 14-летний подросток, который занимался делами по дому. Как-то на улице помощник вместе со своим товарищем встретили пенсионерку и поинтересовались, нужна ли ей помощь. Женщина согласилась. Придя домой, хозяйка попросила подождать ее на кухне, а сама отлучилась в комнату. В этот момент приятель «помощника» залез в ее сумку, вытащил из кошелька банковскую карту и 50 евро. Вскоре друзья ушли.

Подростки обменяли деньги на белорусские рубли, разделили их поровну между собой, а карточкой рассчитались в магазине. Когда женщине пришло уведомление о списании средств, она поняла, в чем дело, и обратилась в милицию.

В отношении похитителей возбуждено уголовное дело.