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В омской школе рассказали об ученице, которая погибла от гриппа

Она активно участвовала в жизни школы.

Источник: Om1 Омск

Ранее стало известно, что 15-летняя ученица омской школы № 144 скончалась во время лечения от инфекции, предварительно гриппа, у себя дома. На официальном сайте учебного заведения опубликовали некролог о подростке.

Работники школы рассказали, что девочка активно участвовала жизни школы: являлась членом волонтерского отряда «ДобруБыть», занимала значимое место в ученическом самоуправлении, а также была участником детского объединения «Союз Будущего».

«Искренность, открытость и готовность всегда прийти на помощь делали её особенным человеком. Её светлая память навсегда останется в наших сердцах. Ученики и коллектив школы скорбит и выражает глубокие соболезнования родителям и близким», — сообщается на сайте.

Школьница участвовала в различных конкурсах и фестивалях. Она получила диплом первой степени в номинации «Художественное слово» на Всероссийском фестивале искусств. Также была участницей школьного театра «Сцена-Тайм» и сыграла роль в спектакле «Бумажный кораблик», за что была удостоена диплома первой степени на II Областном конкурсе школьных театров Омска и Омской области в номинации «Первая роль».

Напомним, что по факту гибели подростка в СУ СК по Омской области возбудили уголовное дело. Причины происшествия будут расследовать.