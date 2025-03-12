В омской школе рассказали об ученице, которая погибла от гриппа

Школьница участвовала в различных конкурсах и фестивалях. Она получила диплом первой степени в номинации «Художественное слово» на Всероссийском фестивале искусств. Также была участницей школьного театра «Сцена-Тайм» и сыграла роль в спектакле «Бумажный кораблик», за что была удостоена диплома первой степени на II Областном конкурсе школьных театров Омска и Омской области в номинации «Первая роль».