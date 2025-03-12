Самосвал снес кузовом часть Ладожского моста в Петербурге

Поздним вечером 11 марта на дороге у Ладожского моста заметили разбросанные куски камней, а рядом стоящий на «аварийке» самосвал с поднятым кузовом. О подробностях случившегося очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге» во «ВКонтакте».
— Проезжавший под переправой большегруз повредил ее. Теперь все, кто едет под ней, рискуют получить камнем по крышке — перекрытие осыпается, — рассказали петербуржцы.
На опубликованных кадрах видно, что на место инцидента приехали экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.