В Приморье за сутки в ДТП пострадали четверо несовершеннолетних

За прошедшие сутки в Приморском крае в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) травмировались четверо несовершеннолетних. Об этом сообщает «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное УМВД.
Во вторник сотрудники полиции оформили 54 ДТП, из которых 7 были с пострадавшими. Погибших нет, 11 человек получили травмы, а 91 автомобиль поврежден.
В трех авариях, произошедших в Уссурийском городском округе, медицинская помощь потребовалась несовершеннолетним. Пострадали три пассажира и один пешеход.
В одном из инцидентов, произошедшем в районе дома № 1 на Краснознаменной, 35-летняя автоледи за рулем Toyota CH-R не пропустила 12-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок получил ушиб ноги, и ему назначено амбулаторное лечение.
В крови автомобилистки был обнаружен алкоголь. Возбуждено административное расследование. Женщине грозят штрафы и лишение водительских прав. Ее машину поместили на штрафстоянку.
Стаж вождения автоледи составляет 17 лет. Ранее она привлекалась к ответственности только за превышение скорости, и у нее нет неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения.