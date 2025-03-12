Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье за сутки в ДТП пострадали четверо несовершеннолетних

В Приморье за сутки в авариях пострадали три несовершеннолетних пассажира и один пешеход.

За прошедшие сутки в Приморском крае в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) травмировались четверо несовершеннолетних. Об этом сообщает «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное УМВД.

Во вторник сотрудники полиции оформили 54 ДТП, из которых 7 были с пострадавшими. Погибших нет, 11 человек получили травмы, а 91 автомобиль поврежден.

В трех авариях, произошедших в Уссурийском городском округе, медицинская помощь потребовалась несовершеннолетним. Пострадали три пассажира и один пешеход.

В одном из инцидентов, произошедшем в районе дома № 1 на Краснознаменной, 35-летняя автоледи за рулем Toyota CH-R не пропустила 12-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок получил ушиб ноги, и ему назначено амбулаторное лечение.

В крови автомобилистки был обнаружен алкоголь. Возбуждено административное расследование. Женщине грозят штрафы и лишение водительских прав. Ее машину поместили на штрафстоянку.

Стаж вождения автоледи составляет 17 лет. Ранее она привлекалась к ответственности только за превышение скорости, и у нее нет неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения.