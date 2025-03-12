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Появились шокирующие подробности гибели ребенка на озере в Балахне

Появились новые подробности гибели 10-летнего мальчика в Балахне. Об этом сообщает программа «Кстати…» (16+).

Как оказалось, три друга гуляли по льду озера Теплое и провалились под лед 10 марта. Двоим детям удалось выбраться и дойти до ближайшей заправки. 10-летний мальчик остался висеть на льду. Вероятно испугавшись, дети никому не сообщили о друге. Тело мальчика обнаружил рыбак 11 марта. По предварительным данным, ребенок умер от переохлаждения. Об этом говорит характерная поза: он остался в том же месте, где «висел» на льду. При осмотре видимых телесных повреждений насильственного характера нет. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти.

Напомним, жителей региона регулярно предостерегают об опасности выхода на тонкий лед.

Ранее сообщалось о спасении пятерых человек на льду в Воротынском округе. Позднее в этот же день еще пятерых рыбаков спасли с дрейфующей льдины.