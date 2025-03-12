В Житковичах три руководителя могут сесть на 12 лет, завладев 200 тыс рублей

Так, сотрудниками БЭП была раскрыта схема незаконного обогащения в одной из организаций райцентра. Было установлено, что директор, главный бухгалтер и экономист незаконно начисляли себе ежемесячно надбавки к зарплате. В итоге необоснованно за год с небольшим они присвоили более 200 тысяч белорусских рублей. Деньги фигуранты тратили на себя.