В Житковичах три руководителя могут сесть на 12 лет, завладев 200 тыс рублей

В Житковичах задержали троих должностных лиц за хищения и злоупотребления. Подробности рассказали в телеграм-канале «Милиция Беларуси. Мы — на страже».
Так, сотрудниками БЭП была раскрыта схема незаконного обогащения в одной из организаций райцентра. Было установлено, что директор, главный бухгалтер и экономист незаконно начисляли себе ежемесячно надбавки к зарплате. В итоге необоснованно за год с небольшим они присвоили более 200 тысяч белорусских рублей. Деньги фигуранты тратили на себя.
Возбуждены уголовные дела. Задержанным грозит до 12 лет заключения.
Еще Минтруда сказало белорусам писать сразу два заявления при задержке зарплаты.
Также новое мошенничество под видом диспансеризации распространяется в Беларуси.