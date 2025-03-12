Суд по делу об изъятии имущества экс-главы крайсуда Кубани пройдет 20 марта

Суд по делу об изъятии имущества экс-главы Краснодарского краевого суда Александра Чернова пройдет 20 марта, сообщает «КП»-Кубань".
Суд по иску Генпрокуратуры РФ к «отцу кубанского правосудия» Чернову перешел в активную фазу.
В Подмосковье прошло уже несколько предварительных заседаний по гражданскому делу, а 20 марта начнется его рассмотрение по существу.
Генпрокуратура требует изъять у экс-председателя Краснодарского краевого суда 15 земельных участков, 35 нежилых помещений, квартиру в доме премиум-класса на Кубанской набережной площадью 268 квадратов. Также квартиру в доме на Приморской в Геленджике, долю в одном из торговых центров на Курортном проспекте в Сочи, три квартиры в Москве. Имущество в иске оценили в 7 млрд рублей.
В гражданском деле фигурируют жены Александра Чернова — бывшая и настоящая, близкие родственники по линии жены 38-летней Олеси Митиной, внучка и супруга сына «золотой судьи» Елены Хахалевой и другие.