Суд по делу об изъятии имущества экс-главы крайсуда Кубани пройдет 20 марта

Генпрокуратура требует изъять у экс-председателя Краснодарского краевого суда 15 земельных участков, 35 нежилых помещений, квартиру в доме премиум-класса на Кубанской набережной площадью 268 квадратов. Также квартиру в доме на Приморской в Геленджике, долю в одном из торговых центров на Курортном проспекте в Сочи, три квартиры в Москве. Имущество в иске оценили в 7 млрд рублей.