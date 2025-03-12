В Приморье лесничий, погибший при нападении тигра, ранее был депутатом

В среду гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил РИА Новости о гибели лесничего в тайге в Приморье, предположительно, от нападения амурского тигра. Минприроды Приморья позже сообщило, что тигр подкрался и набросился на лесничего и его помощника сзади, хищника отлавливают. Погибший 1969 года рождения являлся сотрудником КГКУ «Примлес» и работал в лесном хозяйстве с 1996 года.