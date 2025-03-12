В Приморье лесничий, погибший при нападении тигра, ранее был депутатом

ВЛАДИВОСТОК, 12 мар — РИА Новости. Погибший при нападении амурского тигра в Приморье лесничий Андрей Ковера ранее был депутатом, сообщил РИА Новости представитель администрации Измайлихинского сельского поселения.
В среду гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил РИА Новости о гибели лесничего в тайге в Приморье, предположительно, от нападения амурского тигра. Минприроды Приморья позже сообщило, что тигр подкрался и набросился на лесничего и его помощника сзади, хищника отлавливают. Погибший 1969 года рождения являлся сотрудником КГКУ «Примлес» и работал в лесном хозяйстве с 1996 года.
«Андрей ранее, до 2023 года, был депутатом сельсовета Измайлихинского сельского поселения. Он работал лесничим», — сказал собеседник.
Предыдущий случай смертельного ранения тигром человека в Приморье произошел в середине января, тогда погиб рыбак в Дальнереченском районе. Зверя отстрелили. Выяснилось, что при жизни он был ранен человеком: у тигра нашли гниющие огнестрельные раны.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, он занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.