Волгоградец перечислил на «безопасный счет» 4,5 млн рублей

Неизвестный сообщил мужчине о том, что на него пытаются оформить кредит, а затем убедил его действовать. Якобы для пресечения действий злоумышленников и сохранности сбережений волгоградец на протяжении двух недель переводить свои и кредитные средства на счёт, принадлежавший злоумышленникам. После полученной суммы мошенник исчез.