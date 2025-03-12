Истязавшие и насиловавшие уфимца охранники магазина выслушали приговор

Кировский районный суд Уфы огласил приговор троим охранникам магазина, которых обвиняли в грабеже, разбое, сексуальном насилии, похищении человека, незаконном проникновении в жилище, а также истязании.
Как установлено в суде, мужчины весной 2023 года года заподозрили жителя Уфы в том, что он якобы получил доступ к программному обеспечению торговой сети. Они заволокли его в подсобку магазина, где заковали в наручники, и потребовали разблокировать телефон. Мужчина отказался выполнять требования охранников, за что был избит и подвергнут насильственным действиям сексуального характера.
Также выяснилось, что годом ранее один из осужденных вымогал у двоих человек телефоны, наушники, документы и часы. В феврале 2023 года двое фигурантов были замешаны в похищении людей. Один из охранников заподозрил бывшую продавщицу в краже сигарет. Тогда он с сообщником напал на улице на женщину и ее сожителя, надел на них наручники, вывез на автомобиле со двора. Мужчины требовали передать им 60 тысяч рублей, но услышали отказ. Не получив деньги, они зашли к ним в квартиру и забрали паспорта.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, свою вину фигуранты не признали. Суд приговорил их к тюремному заключению сроком от семи до 12 лет в колониях строгого и особого режимов. Также суд взыскал в пользу двоих потерпевших 900 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
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