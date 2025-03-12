Истязавшие и насиловавшие уфимца охранники магазина выслушали приговор

Также выяснилось, что годом ранее один из осужденных вымогал у двоих человек телефоны, наушники, документы и часы. В феврале 2023 года двое фигурантов были замешаны в похищении людей. Один из охранников заподозрил бывшую продавщицу в краже сигарет. Тогда он с сообщником напал на улице на женщину и ее сожителя, надел на них наручники, вывез на автомобиле со двора. Мужчины требовали передать им 60 тысяч рублей, но услышали отказ. Не получив деньги, они зашли к ним в квартиру и забрали паспорта.