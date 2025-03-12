В Перми иностранные студенты избили и ограбили местного жителя

Они нанесли ему удары ногами по телу и стеклянной бутылкой по голове, а также похитили у потерпевшего рюкзак. Завладев чужим имуществом, злоумышленники скрылись с места преступления. Их личности в кратчайший срок установили, а затем задержали сотрудники отдела полиции № 7 УМВД России по городу Перми.