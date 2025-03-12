В Перми иностранные студенты избили и ограбили местного жителя

Свердловский районный суд Перми признал виновными в разбое двух иностранных граждан. В состоянии алкогольного опьянения студенты одного из вузов напали на пермяка и похитили вещи на 30 тыс. руб.
Доказательства в преступлении суду предоставил следственный отдел по Свердловскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю. Следствие установило, молодые люди 22 и 23 лет в середине декабря 2023 года на ул. Революции встретили ранее незнакомого им 52-летнего мужчину.
Они нанесли ему удары ногами по телу и стеклянной бутылкой по голове, а также похитили у потерпевшего рюкзак. Завладев чужим имуществом, злоумышленники скрылись с места преступления. Их личности в кратчайший срок установили, а затем задержали сотрудники отдела полиции № 7 УМВД России по городу Перми.
На период следствия обвиняемым в преступлении избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Решением суда виновным назначили наказание в виде лишения свободы от 3 до 4 лет лишения свободы с отбыванием его в колонии общего режима.