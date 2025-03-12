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В Приморье учитель из лицея ударил ученика 8 класса

Прокуратура Дальнереченского района проводит расследование в связи с инцидентом, который произошёл в школе.

Источник: Аргументы и факты

В МБОУ «Лицей», расположенном в Дальнереченском городском округе, 11 марта 2025 года произошёл инцидент, связанный с применением недопустимых методов воспитания со стороны учителя по отношению к ученику 8 класса.

«Руководство образовательного учреждения провело свое разбирательство по факту случившегося. По итогу учитель был уволен. Информация о произошедшем в школе не была передана в правоохранительные органы», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Позже прокуратура уточнила, что учитель нанес удар ученику 8 класса МБОУ «Лицей» в Дальнереченском городском округе. Причиной удара послужило нарушение дисциплины со стороны ученика.

Прокуратура проведёт тщательную проверку действий педагога, образовательного учреждения и органов системы профилактики.