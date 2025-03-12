В Приморье учитель из лицея ударил ученика 8 класса

В МБОУ «Лицей», расположенном в Дальнереченском городском округе, 11 марта 2025 года произошёл инцидент, связанный с применением недопустимых методов воспитания со стороны учителя по отношению к ученику 8 класса.
«Руководство образовательного учреждения провело свое разбирательство по факту случившегося. По итогу учитель был уволен. Информация о произошедшем в школе не была передана в правоохранительные органы», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Позже прокуратура уточнила, что учитель нанес удар ученику 8 класса МБОУ «Лицей» в Дальнереченском городском округе. Причиной удара послужило нарушение дисциплины со стороны ученика.
Прокуратура проведёт тщательную проверку действий педагога, образовательного учреждения и органов системы профилактики.