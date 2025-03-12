Житель Миасса отправится в колонию на 12 лет за убийство на стадионе

Напомним, разборки между двумя компаниями на стадионе произошли вечером 14 мая. Один из участников конфликта достал ружьё и выстрелил в грудь 23-летнему Игнату Мацеленко. От полученного ранения тот скончался на месте. Не менее двух выстрелов было направлено и в сторону младшего брата погибшего, однако, по информации следователей, стрелок промахнулся.