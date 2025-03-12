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Житель Миасса отправится в колонию на 12 лет за убийство на стадионе

Он открыл стрельбу по двум братьям, один из парней погиб.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области вынесли приговор 27-летнему местному жителю, который в мае 2024 года расстрелял из ружья двух братьев на стадионе «Южный» в Миассе. Мужчину признали виновным в убийстве и покушении на убийство двух лиц, сообщили в СУ СКР по региону.

Напомним, разборки между двумя компаниями на стадионе произошли вечером 14 мая. Один из участников конфликта достал ружьё и выстрелил в грудь 23-летнему Игнату Мацеленко. От полученного ранения тот скончался на месте. Не менее двух выстрелов было направлено и в сторону младшего брата погибшего, однако, по информации следователей, стрелок промахнулся.

«В ходе следствия осуждённый признал вину, также принял меры к возмещению причиненного потерпевшим вреда», — рассказали в СУ СКР. Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.