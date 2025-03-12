«Следователем следственного отдела по Сормовскому району города Нижнего Новгорода следственного управления СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — отмечается в сообщении.
В Нижнем Новгороде завели дело о халатности после нападения с ножом в школе
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после нападения подростка на одноклассников в школе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.