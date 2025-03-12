Миграционный центр в Екатеринбурге, в котором случилась давка, переедет

В Екатеринбурге 11 марта на улице Сулимова посетители Универсального миграционного центра сломали дверь учреждения. Давка у подразделения МВД попала на записи камер. Комментируя инцидент, начальник пресс-службы главка полиции по Свердловской области Валерий Горелых рассказал о дальнейшей судьбе миграционного центра.
— Данное учреждение для более качественного обслуживания граждан переедет в два новых здания, — передает Валерий Горелых.
По его словам, переезд произойдет в мае-июне 2025 года. Отделения Универсального миграционного центра переместятся с улицы Сулимова на Кислородную.
Давка у УМЦ на Сулимова, 46 случилась утром 11 марта. Судя по кадрам с места событий, у входа собралась огромная толпа иностранцев. Некоторые из них попытались перелезть через забор крыльца и сразу попасть к дверям учреждения.