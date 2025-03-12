Борьба с коррупцией: в Жетісу задержан высокопоставленный чиновник

Комплекс принимаемых мер и механизмов позволяет эффективно реализовывать поставленные задачи и своевременно реагировать на нарушения законности.
Так, Антикоррупционной службой по области Жетісу изобличен руководитель областного департамента по регулированию естественных монополий.
Чиновник подозревается в получении взятки в размере 500 тыс. тенге от руководителя АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания» за повышение тарифа и тарифной сметы электроэнергии на 2025 год.
Расследование продолжается.
Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.