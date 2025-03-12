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Борьба с коррупцией: в Жетісу задержан высокопоставленный чиновник

Во исполнение поручения Главы государства Агентством по противодействию коррупции продолжается работа по обеспечению принципа законности и порядка в обществе, а также по пресечению фактов коррупции, в том числе среди высокопоставленных должностных лиц, передает DKnews.kz.

Источник: t.me/antikornews

Комплекс принимаемых мер и механизмов позволяет эффективно реализовывать поставленные задачи и своевременно реагировать на нарушения законности.

Так, Антикоррупционной службой по области Жетісу изобличен руководитель областного департамента по регулированию естественных монополий.

Чиновник подозревается в получении взятки в размере 500 тыс. тенге от руководителя АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания» за повышение тарифа и тарифной сметы электроэнергии на 2025 год.

Расследование продолжается.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.