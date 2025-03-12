Пермяков встревожили сообщения о тревоге из-за нападения в школе № 122

Речь идёт о постах, которые появились утром 12 марта в телеграм-каналах. Сообщества публиковали видео, на котором в темноте звучит экстренная тревога. Автор поста сообщал, что тревога сработала в пермской школе № 122. Голос в ролике предупреждал детей о вооружённом нападении и просил школьников забаррикадироваться в кабинетах.