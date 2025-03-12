Пермяков встревожили сообщения о тревоге из-за нападения в школе № 122

Жители Перми встревожились после публикаций сообщений о тревоге из-за нападения в школе № 122.
Речь идёт о постах, которые появились утром 12 марта в телеграм-каналах. Сообщества публиковали видео, на котором в темноте звучит экстренная тревога. Автор поста сообщал, что тревога сработала в пермской школе № 122. Голос в ролике предупреждал детей о вооружённом нападении и просил школьников забаррикадироваться в кабинетах.
«Что там случилось?», «Может учебная?», «В каком корпусе?» — наперебой начали задаваться вопросами жители Перми в комментариях.
Сайт perm.aif.ru уточнил информацию о возможном происшествии в министерстве территориальной безопасности Пермского края. В ведомстве рассказали, что вызовов о нападении в ЕДДС не поступало.
«По информации Единой дежурно-диспетчерской службы сведений о вооруженном нападении в школе № 122 г. Перми не поступало. В школе проводится плановая тренировка персонала и учащихся», — ответили perm.aif.ru в минтербезе Пермского края.
Ведомство призвало жителей города не поддаваться панике, а в случае экстренных ситуаций сообщать о них по номеру 112.
11 марта сайт perm.aif.ru рассказывал об эвакуации в пермском нефтяном колледже. В телеграм-каналах сообщали, что учеников и преподавателей учреждения вывели на улицу. В минтербезе Пермского края сообщили, что причиной стали анонимные угрозы.