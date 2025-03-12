В Башкирии ищут выгравшего 15 млн рублей победителя лотереи

Неизвестный житель Башкирии стал миллионером. Он выиграл в лотерею 15 млн рублей, потратив на билет всего 60 рублей.
Известно, что счастливчик стал обладателем куша в 15 271 876 рублей. Победитель купил один билет в мобильном приложении 11 марта.
Новоиспеченный миллионер за выигрышем в лотерейный центр еще не обращался. Возможно, он или она еще не знает о своем везении.
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