В ДТП на Южном подъезде к Ростову-на-Дону пострадал водитель иномарки

Рано утром 12 марта в ДТП на Южном подъезде к Ростову-на-Дону пострадал 21-летний водитель автомобиля Honda Civic. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Предварительно, молодой человек, управлявший иномаркой, не выдержал безопасную скорость и в итоге не справился с управлением. Машина после этого врезалась в барьерное ограждение, получив внушительные повреждения.
— В результате водитель был госпитализирован. Сейчас причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Донских автолюбителей просят быть предельно осторожными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами.