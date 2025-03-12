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В ДТП на Южном подъезде к Ростову-на-Дону пострадал водитель иномарки

Водитель Honda Civic попал в больницу после аварии на Южном подъезде к Ростову.

Источник: Комсомольская правда

Рано утром 12 марта в ДТП на Южном подъезде к Ростову-на-Дону пострадал 21-летний водитель автомобиля Honda Civic. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Предварительно, молодой человек, управлявший иномаркой, не выдержал безопасную скорость и в итоге не справился с управлением. Машина после этого врезалась в барьерное ограждение, получив внушительные повреждения.

— В результате водитель был госпитализирован. Сейчас причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Донских автолюбителей просят быть предельно осторожными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами.