В Приморье виновницу смертельного ДТП оправили на шесть лет в колонию-поселение

В Приморье Яковлевский районный суд признал местную жительницу виновной в смерти пассажира, который находился в ее автомобиле в момент аварии. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Следствие установило, что женщина 1985 года рождения ехала по поселку станции Варфоломеевка на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado в состоянии алкогольного опьянения, потеряла управление и в районе улицы Железнодорожной съехала в кювет. От удара машина опрокинулась на крышу и получила серьезные повреждения.
В результате ДТП мужчина 1980 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП. Другой пассажир автомобиля серьезно пострадал.
С учетом всех обстоятельств дела суд назначил виновнице ДТП наказание в виде шести лет лишения свободы — это время она проведет в колонии-поселении.
Ранее «КП» писала, что в Приморье изменили приговор водителю, по вине которого в ноябре погиб трехлетний ребенок.