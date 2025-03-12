В Приморье виновницу смертельного ДТП оправили на шесть лет в колонию-поселение

Следствие установило, что женщина 1985 года рождения ехала по поселку станции Варфоломеевка на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado в состоянии алкогольного опьянения, потеряла управление и в районе улицы Железнодорожной съехала в кювет. От удара машина опрокинулась на крышу и получила серьезные повреждения.